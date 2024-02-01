شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مشتريات المصريين من الذهب خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أهم المعلومات عن تطور مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2023 والتي سجلت زيادة ملحوظ بالتزامن مع الطلب المرتفع على الملاذ الآمن للتحوط من التقلبات الاقتصادية.

ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن

10.7% زيادة في شراء الذهب عام 2023 مقارنة بعام 2022

57 طن حجم مشتريات الذهب في مصر خلال 2023

51.5 طن حجم مشتريات الذهب في مصر عام 2022

الإقبال الكبير لشراء الذهب للتحوط من انخفاض العملة

اشترى المصريون 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023

11.1 طن حجم الزيادة في الطلب على السبائك والعملات 2023

57.8% نسبة الزيادة في الطلب على السبائك والعملات 2023

مشتريات المشغولات الذهبية سجلت 26.7 طن في العام 2023

تراجع الطلب على المشغولات 5.6 طن عند المقارنة بـ 2022