شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر بتعاملات الخميس 1 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس عقب تحرك في جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر ، على خلفية تحرك سعر الذهب عالمياً، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو للجنيه الذهب في مصر 4050 جنيها وقت نشر هذه الأسعار.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 32400 جنيها وقت صياغة هذه السجلات وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 400 جنيه.