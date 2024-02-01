شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الخميس فى مصر 1 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 1 فبراير 2024 بعد تحرك ملحوظ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 82 و 83 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 90 إلي 92 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.
وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 82 إلي 83 جنيها في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 90 إلي 92 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق.
أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها وتصل المستهلكين 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 146 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 160 جنيها.
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