شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الخميس فى مصر 1 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 1 فبراير 2024 بعد تحرك ملحوظ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 82 و 83 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 90 إلي 92 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 82 إلي 83 جنيها في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 90 إلي 92 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق.