شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «رعاية» توافق على تعديل سياسة ومعايير الترشح لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول)

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعدلات المقترحة.

وأضافت أن من ضمن النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل معايير منافسة الأعمال.