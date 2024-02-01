شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل صعودًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعا مع تمسك المستثمرين بعدة آمال خلال هذا العام.

وتتمحور آمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير خلال 2024، حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأمريكي فكرة خفضها في مارس. أسعار الذهب اليوم وسجل الذهب صعودا في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 2046.63 دولارًا للأوقية بحلول الساعة (03.55)بتوقيت جرينتش.

فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 % لتصل إلى 2064.10 دولارًا. أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % لتصل إلى 23.01 دولارًا للأوقية.

كما زاد البلاتين 0.1 % إلى 918.55 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 978.50 دولارًا.

