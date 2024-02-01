إنهيار مفاجئ للأسهم ببورصة مصر ورأسمالها السوقي يخسر 128 مليار جنيه في دقائق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت الأسهم بالبورصة المصرية إنهيارا مفاجئا لغالبية الأسهم مع حلول الساعة 12.45 من جلسة تداولات اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد سجلت إرتفاعات قياسية في التعاملات الصباحية بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز من 86 جنيها إلى 95 جنيها قبل أن يفقدها جميعا في لحظات.

وهوى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة من مستوى 2.108 تريليون جنيه إلى مستوى 1.980 تريليون جنيه بخسارة قدرها 128 مليار جنيه في دقائق معدودة، وخسر رأس المال السوقي للبنك التجاري الدولي نحو 13 مليار جنيه من أعلى نقطة وصل إليها مسجلا 270 مليار جنيه مقابل 283 مليار جنيه في التعاملات الصباحية.

وهبط مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 9% مسجلا 8976 نقطة، كما هبط مؤشر إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بذات النسبة مسجلا 6312نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 6.3% مسجلا 28434 نقطة.

واضطرت إدارة البورصة لوقف التداول على 66 ورقة مالية بسبب هبوطها بنسب زادت 10% لمدة 10 دقائق.