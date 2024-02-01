“إنفاذ” يشرف على 51 مزادًا لبيع 486 عقارًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 51 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ 1 وحتى الـ 19 من شهر فبراير 2024م، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 486 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 12 منطقة بالمملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة, حيث سيقام 12 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 127 فرصة عقارية متنوعة، و3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 48 عقارًا، و12 مزادًا لعرض 111 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و43 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 7 مزادات علنية، و42 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، و40 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة حائل، ومزادين في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 9 عقارات، إضافةً إلى مزادين لعرض 46 عقارًا بمنطقة جازان، ومزادًا بمنطقة الجوف لعرض 6 عقارات، ومزادًا بعسير يعرض من خلاله 9 فرص عقارية، ومزادًا بمنطقة نجران لعرض 5 عقارات نوعية، ومزادًا بمنطقة تبوك لعرض منقولات متنوعة.

وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامَج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.