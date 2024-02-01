حلولٌ متقدمة لجودة تصنيع الغذاء في المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قدَّم المشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين، الذي عُقد بمكة المكرمة، حلولاً متقدمة لجودة الغذاء، مع تبادل الخبرات في هذه الصناعة من خلال التعرف على أحدث الخدمات والتقنيات في هذا المجال .

وقدَّمت نخبة من الشركات الوطنية المختصة في تصنيع الغذاء، من خلال أجنحة المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية بمكة خلال الفترة من 19 الى 23 من شهر رجب الحالي، بمقر الغرفة للمعارض والفعاليات، العديد من التجارب الرائدة في هذا المجال، حيث تركز محاور المؤتمر على مناقشة أساليب تقديم خدمات التغذية في الحج والعمرة، وسلامتها وتطويرها من خلال عددٍ من الحلول والتقنيات المتقدمة التي يتم استخدامها، إضافة الى الاستفادة من تقنيات حفظ الغذاء والحماية من التلوث، والتثقيف الصحي، مع عقد ورش عمل يديرها مختصون حول الأعمال اللوجستية، وتدوير النفايات، وريادة الأعمال في مجال التغذية، وإدارة المطاعم، وإدارة التكاليف.

ويجمع المؤتمر بين المصنعين والموزعين وتجار التجزئة ومزودي الخدمات، ويمكن للمشاركين في المؤتمر، استعراض منتجاتهم ومشاركة الأفكار واستكشاف الفرص التجارية فيه، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة والابتكار، إضافة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الأغذية والمشروبات على نحو متزايد، حيث يشهد هذا القطاع نمواً متزايداً جعله من بين أكثر القطاعات تطوراً في المملكة، في ظل الإستراتيجيات الوطنية الهادفة لتوطين تلك الصناعة وتعزيز الأمن الغذائي.