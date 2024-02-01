شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بقيم تداول 2.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أدا مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للاتصالات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 28197 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 33981 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12018 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 6427 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 9108 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6577 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والكابلات الكهربائية المصرية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والنساجون الشرقيون للسجاد، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وابن سينا فارما، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والألومنيوم العربية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والسويدي إليكتريك، وجنوب الوادي للأسمنت، وطاقة عربية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومصر لصناعة الكيماويات، وبنك كريدي اجريكول مصر، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الشرقية-ايسترن كومباني، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ودايس للملابس الجاهزة، وبي انفستمنتس القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، واسيك للتعدين-اسكوم، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والقاهرة للزيوت والصابون، وتعليم لخدمات الإدارة، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، ومصر للفنادق، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات مطاحن مصر العليا، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 564 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 9.3 مليون سهم، 9 ملايين سهم، 25 ألف سهم، 240 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، وإيديتا للصناعات الغذائية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، وابن سينا فارما، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 1.8 مليون سهم، 750 ألف سهم، مليون سهم، مليون سهم، 3994 سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، عدد 4200 سهم، 97.3 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 11.3 ألف سهم، 440 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، وإيديتا للصناعات الغذائية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.8 مليون سهم، 629.6 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 216 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي 35 ألف سهم، 22.7 ألف سهم، على الترتيب.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 8.6 مليار جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 11.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 23%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4 مليارات جنيه مقارنة مع 7 مليارات جنيه بنسبة انخفاض 43.03%.

وأرجعت "أبو قير للأسمدة"، انخفاض صافي الربح بعد الضريبة إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير، وزيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة للزيادات السعرية وتغيرات سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار.

حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغت 301.4 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 270 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 11.65%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 56.9 مليون جنيه مقارنة مع 54.6 مليون جنيه بنسبة نمو 4.27%.