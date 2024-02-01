شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المؤشرات لشركة أنابيب الشرق للسنة المالية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، وهي الشركة الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)، اليوم عن نتائجها للربع الثالث والتسع أشهر المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت زيادة كبيرة في صافي الربح خلال الربع، على أساس فصلي وعلى أساس سنوي.

أبرز المؤشرات المالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر للسنة المالية 2024

بلغت الإيرادات 552 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من السنة المالية 2024، مسجلة زيادة بنسبة 140% عن الربع السابق، بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع، حيث زادت بنسبة 13% على أساس سنوي (الربع الثاني من السنة المالية 2024: 230 مليون ريال سعودي؛ والربع الثالث من السنة المالية 2023: 487 مليون ريال سعودي). في حين بلغت الإيرادات 821 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر من السنة المالية 2024، بانخفاض قدره 18% على أساس سنوي. ويرجع ذلك إلى ارتفاع متوسط ​​ أسعار البيع على الرغم من انخفاض حجم المبيعات، تماشياً مع جداول تسليم المشاريع في الفترة الحالية.

بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 112 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من السنة المالية 2024 (الربع الثاني من السنة المالية 2024: 34 مليون ريال سعودي؛ والربع الثالث من السنة المالية 2023: 67 مليون ريال سعودي)، ويرجع ذلك في الأساس إلى تحسن الايرادات بسبب زيادة متوسط أسعار المبيعات. وخلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2024، ارتفع الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 35% ليصل إلى 141 مليون ريال سعودي. بينما بلغ هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 20% في الربع الثالث من السنة المالية 2024 (الربع الثاني من السنة المالية 2024: 15%؛ والربع الثالث من السنة المالية 2023: 14%)، و17% لفترة التسعة أشهر من السنة المالية 2024، مقارنة بـ 10% لفترة التسعة أشهر من السنة المالية 2023.

قفز صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل إلى 86 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من السنة المالية 2024، وبالتالي ارتفع بنسبة 80% على أساس سنوي (الربع الثاني من السنة المالية 2024: 21 مليون ريال سعودي؛ والربع الثالث من السنة المالية 2023: 48 مليون ريال سعودي)، مدفوعًا بارتفاع مستمر في متوسط أسعار المبيعات بالإضافة إلى تحسن الهوامش الربحية. وفي فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2024، بلغ صافي الربح 88 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 63 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2023.