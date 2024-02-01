شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية..المؤشر الرئيسي يرتفع بنسبة 0.54% بأولى جلسات فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.011 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 28434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 34413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 6630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة.