التموين: صرف 2 كيلو سكر حر على البطاقة بسعر 27 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر - أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الوزارة ما زالت مستمرة فى صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع 2 كيلو للبطاقة الأربع افراد فأكثر و1 كيلو للبطاقة 3 أفراد فأقل وبسعر 27 جنيها للكيلو، تزلمنا مع بدء صرف مقررات شهر فبراير.

وقال كمال إن عدد المستفيدين من الدعم يصل الى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يومياً كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها علي البطاقات التموينية ولا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الاخري كما أن نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينياً، بالاضافة الى السكر الحر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، بالإضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف أى سلع أخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التى تشمل 30 صنفا وأن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويتخطى فى معظمه 6 أشهر.