شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل استقرارًا عند 2034.50 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار المعادن النفيسة

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية استقرارًا عند 2034.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1046 بتوقيت جرينتش.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2054.30 دولار.استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بقوة الدولار، بعد أن قاوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فكرة خفض أسعار الفائدة في مارس.لكن المعدن الأصفر حافظ على مكانته مع استمرار تشبث المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام.وأشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك "بشكل عام، إن سوق الذهب يعتمد فعليا على القناعة المستمرة بخفض أسعار الفائدة، وتراجع العائدات الذي شهدناه منذ أمس، ويحدث هذا على الرغم من بعض القوة التي يتمتع بها الدولار".وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، واستبعد فكرة خفضها في الربيع.وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون الآن بنسبة 92 بالمئة خفض أسعار الفائدة في مايو أيار.وكشفت البيانات، أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت أقل بكثير من المتوقع في يناير، ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير المقرر صدوره غدا الجمعة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 22.70 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 908.44 دولار، كما تراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 964.76دولار.