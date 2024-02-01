شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن صكوك «صح» الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

ماذا يعني صح؟

لماذا أختار صح؟

ما الهدف من صح؟

كيف أشترك في صح؟

من هي الجهة المسؤولة عن إصدار «صح» - المصدر؟

ما هي مميزات «صح»؟

هل «صح» متوافق مع الشريعة الإسلامية؟

ما هي المؤسسات المالية التي توفر خدمة الاشتراك بـ «صح»؟

هل يوجد رسوم للاشتراك بـ «صح»؟

ما هي قيمة الصك؟

هل تعتبر قيمة الصك ثابتة أم متغيرة؟

هل العائد ثابت أم متغير؟

ما هو الحد الأدنى للاشتراك في «صح»؟

ما هو الحد الأعلى للاشتراك بـ «صح»؟

متى يتم توزيع أرباح «صح»؟

ما معنى (تاريخ الاستحقاق)؟

كيف يتم سداد قيمة الصك والعوائد بعد انقضاء الأجل؟

ما هي نسبة المخاطر عند الاشتراك بـ «صح»؟

من هو المشترك المؤهل المستهدف؟

الدمام - شريف احمد - قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ، ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الدين، وبالتعاون مع القطاع الخاص، بإطلاق منتج صح (صكوك حكومية)، كأحد المنتجات الادخارية المدعومة من الحكومة والموجهة للأفراد، وهي أحد المبادرات المندرجة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، وتتبع للركيزة الثالثة التي تعنى بتعزيز وتمكين التخطيط المالي والادخار.في السطور التالية نتعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن منتج "صح":هو صكوك حكومية ادخارية للأفراد متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.لأنه منتج حكومي بدون رسوم اشتراك، ويتيح لك فرصة البدء بـ 1,000 ريال فقط وحتى 200,000 ريال بعوائد سنوية مجزية.يهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار وتمكين جميع أفراد المجتمع، مهما كان مستوى دخلهم، من الادخار. وتحقيق عوائد سنوية مجزية بكل يسر وسهولة.تستطيع الاشتراك في صح من جهازك وبثواني، من خلال حسابك البنكي بإحدى المؤسسات المالية المعتمدة.تصدره حكومة المملكة من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدينمتوافق مع الشريعة الإسلاميةعوائد سنويةسهولة الاشتراكبدون رسوم على المشتركينلا يوجد قيود على الاستردادنعم متوافق مع الشريعة الإسلاميةشركة الأهلي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة الانماء للاستثمارلا توجد أي رسوم على المشتركينالقيمة الاسمية للصك هي (1000) ريال سعوديثابتةالعائد ثابت لكل إصدار1000 ريال سعودي، وهو ما يعادل قيمة صك واحد200,000 ريال سعودي لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامجالربح السنوي للصكوك سيدفع عند تاريخ الاستحقاقتاريخ انتهاء مدة الصك، وسيكون تاريخ الاستحقاق سنة ميلاديةسيتم تحويل مبالغ الاشتراك مع الأرباح (إن وجدت) لمالك الصك بعد تاريخ الاستحقاق مباشرةمنخفضة المخاطر

السعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة

كم نسبة العائد لـ «صح»؟

هل يمكن بيع وشراء صكوك «صح» عبر التداول في السوق المالية؟

لماذا لا ترفعون نسبة العائد؟

هل أستطيع سحب نقودي وقتما أريد؟

هل أستطيع أن أشترك بأكثر من ألف ريال؟

لدي مدخرات أكثر من ألف ريال، كيف يمكنني ادخارها؟

إذا اشتركت بعشر الاف كم سيكون العائد؟

هل يتحمل منتج «صح» الزكاة عن المدخرين؟

عوائد تعتمد على أوضاع السوق من شهر لآخرلا، ستكون الصكوك مسجلة ولكن لن تكون متداولة في السوقيتم تحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر.نعم، يمكن لحملة الصكوك طلب الاسترداد خلال الفترات المحددة حسب التقويم السنوي المنشور لـ(صح)، ولن تستحق الأرباح المتراكمة عند الانسحاب المبكرنعميمكن تخصيص مبلغ مناسب كل شهر للاشتراك في (صح)يعتمد العائد على نسبة العائد المحدد لكل إصدارلا يتحمل منتج (صح) الزكاة