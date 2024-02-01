شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من ارتفاع الأسعار في بريطانيا.. ما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر محافظ بنك إنجلترا المركزي آندرو بيلي اليوم الخميس، من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن الأسعار قد ترتفع في بريطانيا إذا استمر اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر. الأسعار في بريطانيا وأضاف: بعد أن أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 16 عاما "التأثير على أسعار المستهلكين محدود حتى الآن، لكن هذا قد يتغير إذا استمر اضطراب حركة التجارة".

وقبل نحو شهر ثبت بنك إنجلترا المركزي، أسعار الفائدة عند 5.25%. السياسة النقدية وأشير حينها إلى أن السياسة النقدية من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مشددة لفترة طويلة من الزمن.

كما صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي.

وفضّل الأعضاء الثلاثة المعارضون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5%.