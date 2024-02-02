البنك الدولي يقدم قرضًا بأكثر من 46 مليون دولار إلى كينيا لتعزيز استخدامها للطاقة المتجددة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن البنك الدولي تقديم 46.39 مليون دولار أمريكي إلى كينيا لتعزيز استخدامها للطاقة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت لصناديق الاستثمار في المناخ التابع للبنك لويس تينيو إن التمويل الميسر سيدعم الاستثمارات التي تهدف إلى تحسين توزيع الكهرباء واستقرار الشبكة ما يُمكّن كينيا من تسخير المزيد من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

من جانبها أكدت وزارة الطاقة في كينيا أن هذه الخطة ستساعد كينيا في تحقيق هدفها المتمثل في التحول إلى الطاقة النظيفة بنسبة 100 بالمئة بحلول عام 2030 ووضعها على مسار تحقيق صافي الانبعاث الصفري بحلول 2050.