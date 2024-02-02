“منشآت” تنظم لقاء “أربعاء طموح” بالتعاون مع أرامكو السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أمس, فعالية لقاء “أربعاء طموح”، لتأهيل الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحضور منشآت طموح متسارعة النمو، وشركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال ودعمهم في تحقيق تطلعاتهم.

واستضاف اللقاء أبرز المنشآت متسارعة النمو الصناعية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وذلك بحضور 59 مستفيدًا من منشآت طموح متسارعة النمو، حيث قُدم عرض تعريفي لتأهيل الموردين من أرامكو السعودية، إلى جانب مشاركة منشآت في اللقاء من خلال شرح خدمة جدير وآلية التأهيل للاستفادة من مشاريع القطاع الخاص المطروحة، وعُقدت جلسات فردية ونقاشات مفتوحة بين ممثلي الجهات ومنشآت طموح.

وتهدف الفعالية إلى إنشاء بيئة ريادية وبناء علاقات مهنية مع الفئة المستهدفة، والعمل على حصر أبرز التحديات التي قد تواجه منشآت طموح، إلى جانب متابعة وتقييم وتطوير البرنامج من خلال الاستماع للفئة المستهدفة، والتعرف على برنامج طموح أكثر والخدمات المقدمة من خلاله، إضافة إلى تقوية العلاقات بين منشآت طموح والشركاء الممكنين.

وتسعى “منشآت” من خلال تنظيم لقاء أربعاء طموح، إلى استضافة أبرز الشركاء الممكنين في مختلف المجالات لدعم رواد الأعمال وتذليل جميع التحديات التي قد يواجهونها بما يدعم نمو منشآتهم وأعمالهم التجارية.