شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مفهوم الرقم القياسى للصناعات التحويلية وأهميته للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، أحد المؤشرات الهامة التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهريا وهو يقيس قيمة تطور قيم الانتاج الصناعي خلال فترة قصيرة، وذلك باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية.

أما المقصود بالصناعات التحويلية فهي الصناعة التي يعتمد نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، أو أي نشاط صناعي يعتمد على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.

ويساعد مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي على المدى القصير، بينما تستخدم السلسلة الزمنية الخاصة به في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.

وفى هذا الإطار أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر نوفمبر الماضي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً خلال هذا الشهر وهي الصناعات الغذائية.

وسجل الرقم القياسي لها 119.50 خلال شهر مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ 116.55 بنسبة ارتفاع بلغت 2.53% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وسجل الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ 176.63 خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر اكتوبر الماضي، حيث بلغ 136.20 بنسبة ارتفاع بلغت 29.68% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.