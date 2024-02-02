شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق مرتفعة في انتظار تقارير الأرباح والوظائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع يوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين سلسلة من تقارير الأرباح من الشركات الكبرى، وصدور تقرير الوظائف اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد يوم من استبعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات قائمة منذ فترة على أن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ في مارس على أقرب تقدير. سلسلة مكاسب كبيرة ودفعت سلسلة مكاسب كبيرة المؤشرات الثلاثة إلى الارتفاع بشكل كبير، وحقق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا أكبر مكاسب.

وتوشك شركات آبل وأمازون دوت كوم وميتا بلاتفورمز على إعلان نتائجها.

صعود المؤشرات ووفقًا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 60.66 نقطة أو 1.25% إلى 4905.95 نقطة.

وارتفع ناسداك المجمع 197.63 نقطة أو 1.30% إلى 15361.64 نقطة، بينما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 368.55 نقطة أو 0.97% إلى 38518.85 نقطة.