شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2747 دولار أمريكي، بارتفاع 0.55%.

فيما انخفض مقابل اليورو إلى 1.1723 بانخفاض 0.09%.

انخفاض الأسهم البريطانية

وأنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته يوم الخميس على انخفاض.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.11%، ما يعادل 8.41 نقاط، ليصل إلى مستوى 7622.16 نقطة.