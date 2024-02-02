شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” داخل أحدث مركز خدمة عملاء للكهرباء اليكترونى بالصعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” أعمال التطوير التى تمت بمركز خدمة عملاء الكهرباء بمحافظة أسوان والذى يعتبر أحدث مركز خدمة عملاء بمحافظات الصعيد التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد صدقي، والذى يضم اماكن مخصصة لخدمة ذوى الهمم بلغة الإشارة والصوت للمكفوفين علاوة على منطقة ذكية للمستثمرين والأجانب.

وقالت المهندسة ايمان فاروق رئيس قطاع كهرباء اسوان والتى تعتبر أول سيدة تتولى هذا المنصب بصعيد مصر، إن مركز خدمة عملاء الكهرباء بأسوان يعد من احدث مراكز خدمة العملاء على مستوى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى تضم محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج، موكدة أنه تم تجهيز المركز وفقا لأعلى معايير الجودة لخدمة أهالى أسوان.

وأضافت فاروق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المركز يقدم جميع خدمات الشركة القابضة لكهرباء مصر الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه والتى يبلغ عددها 25 خدمة، لافتة إلى أن هناك شاشات داخل المركز لعرض الأوراق المطلوبة لكل للحصول على اى خدمة لتوفير الوقت والجهد على المواطن.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء اسوان، أنه بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر تم توفير شاشة ذكية مخصصة لذوى الهمم فقط من المكفوفين والصم واليكم، موضحا أن هذه الشاشة تعتبر بديل لموظف خدمة العملاء حيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة المطلوبة بشكل سريع.

وأكدت فاروق، أنه بناء على توجيهات المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء يتم تدريب موظفى خدمة العملاء بشكل دورى لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل على إرضائهم.