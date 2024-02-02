شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه لأول انخفاض أسبوعي هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أداء العملات

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار اليوم الجمعة، إذ زاد الإقبال على المخاطرة بدعم نتائج أعمال إيجابية من شركات تكنولوجية كبرى في وول ستريت.بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم في مسعى لاستقاء مؤشرات عن الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة عن كثب في وقت لاحق من اليوم، وذلك بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي في أحدث اجتماعاته على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا.وساعد الإقبال على المخاطرة، الدولار الأسترالي على الارتفاع 0.33%، ليسجل في أحدث تعاملات 0.6594 دولارًا أمريكيًا، ويتجه لإنهاء الأسبوع على زيادة 0.3%.وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.11%ىإلى 0.6151 دولارًا أمريكيًا ويتجه لتحقيق ارتفاع أسبوعي 1% ، وهو أفضل أداء له في أكثر من شهر.ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.06% إلى 102.99، مواصلا الانخفاض بعد تراجعه 0.5% في الجلسة السابقة.ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له هذا العام، ولم يطرأ تغير يذكر على الين الذي استقر عند 146.36 للدولار.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.2752 دولار، بينما صعد اليورو 0.08% إلى 1.0880 دولار، متجها لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 0.3%.