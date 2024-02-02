شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع مع نتائج أعمال إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

صعود الأسهم

الدمام - شريف احمد - افتتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الجمعة، مع عكوف المتعاملين على دراسة مجموعة من التقارير الإيجابية من شركات في المنطقة، واقتفاء المؤشر أثر مكاسب تحققت في وول ستريت الليلة الماضية بعد بيانات اقتصادية جاءت دون التوقعات ونتائج أعمال إيجابية من شركات تكنولوجية.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، فيما قفز سهم بنك دانسك 6.4% بعد أن أعلن البنك الدنماركي نتائج الربع الرابع وكشف عن برنامج لإعادة شراء أسهم.وتقدم سهم مرسيدس بنز 2.3% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية أرقامه السنوية المبدئية للتدفقات النقدية الحرة للأعمال الصناعية، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق.وكان السهم من بين الأسهم الأفضل أداء على المؤشر داكس 40 الألماني الذي ارتفع 0.6%.وصعدت أسهم التكنولوجيا 0.7%، مقتفية أثر مكاسب الليلة الماضية لسهمي ميتا بلاتفورمز وأمازون.كوم، على خلفية إعلان نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع.