شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3950 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 2-2-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب ليسجل سعر عيار 21 ما قيمته 3950 جنيها للجرام، عيار 24 يسجل 4514 جنيها، وتوقيع شركة (إيجيكو)، شراكة مع إحدى الشركات العاملة في مجال التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي، لإقامة مشروع تصنيع زراعي وإنتاج حيواني، وذلك باستغلال مساحة 100 فدان من أرض مزرعة الصالحية بمدينة الصالحية الجديدة، بحجم استثمارات أولية تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه.



سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة 2 فبراير 2024ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 وسط تقلبات في حركة الذهب بالسوق المصري وتوقف بعض محلات التجزئة عن البيع والشراء، وسجل آخر سعر لعيار 21 ما قيمته 3950 جنيها للجرام، عيار 24 يسجل 4514 جنيها، وعيار 18 سجل 3386 جنيها، وعيار 14 سجل 2633 جنيها، والجنيه الذهب 31600 جنيه. سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة 2 فبراير 2024ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 وسط تقلبات في حركة الذهب بالسوق المصري وتوقف بعض محلات التجزئة عن البيع والشراء، وسجل آخر سعر لعيار 21 ما قيمته 3950 جنيها للجرام، عيار 24 يسجل 4514 جنيها، وعيار 18 سجل 3386 جنيها، وعيار 14 سجل 2633 جنيها، والجنيه الذهب 31600 جنيه.

وتتجه أسعار الذهب في البورصة العالمية لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.



وزير قطاع الأعمال يتوسط مسؤولي شركة إيجيبكو وإحدى شركات التصنيع الزراعي شركة حكومية توقع شراكة لإنشاء مشروع تصنيع زراعى 100 فدان بالصالحيةشهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين شركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)- التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- وإحدى الشركات العاملة في مجال التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي، لإقامة مشروع تصنيع زراعي وإنتاج حيواني، وذلك باستغلال مساحة 100 فدان من أرض مزرعة الصالحية بمدينة الصالحية الجديدة، المملوكة لشركة إيجيكو، بحجم استثمارات أولية تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه. شركة حكومية توقع شراكة لإنشاء مشروع تصنيع زراعى 100 فدان بالصالحيةشهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين شركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)- التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- وإحدى الشركات العاملة في مجال التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي، لإقامة مشروع تصنيع زراعي وإنتاج حيواني، وذلك باستغلال مساحة 100 فدان من أرض مزرعة الصالحية بمدينة الصالحية الجديدة، المملوكة لشركة إيجيكو، بحجم استثمارات أولية تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه.

وتشمل المشروعات مزارع أبقار لإنتاج الألبان ومصانع لإنتاج الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى ومصنع عصائر وآخر للأعلاف بالإضافة إلى محطة لفرز الخضر والفاكهة بهدف التصدير للخارج.



وزير الاتصالات في لقاء مع شركات مجرية

الاتصالات: مشروع لإنشاء كابل بحرى مع ألبانيا ودعوة شركات مجرية للاستثمار بمصر الاتصالات: مشروع لإنشاء كابل بحرى مع ألبانيا ودعوة شركات مجرية للاستثمار بمصر عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مباحثات مع مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى المجرى، فى العاصمة المجرية بودابست، تضمنت مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الاقتصاد الرقمى، والجوانب التنظيمية لتبنى التقنيات الناشئة، وتشجيع الشركات من كلا البلدين على التعاون فى مجال تطبيقات التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات البحث والتطوير، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابتكار الرقمى.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد الوطنى المجرى بحضور جيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة وشركة4IG المجرية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات؛ تم خلاله مناقشة مشروع الكابل البحرى الجديد بين مصر وألبانيا الذى سيتم تنفيذه بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة 4IG المجرية، حضر اللقاء سفير مصر لدى المجر.