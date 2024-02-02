شكرا لقرائتكم خبر عن 683 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 90.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3.1%، وسجل العرب 6.4%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.039 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 677.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9362.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 34413.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 6694.02 نقطة.
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