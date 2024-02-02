اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على التعويم مقابل 7 مليارات دولار

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي رامي رضوان على صفحته الرسمية بالفيس بوك، أن مصر تمكنت من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، وذلك تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها.

وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، إنه سيعمل مع الحكومة المصرية لاستكمال المناقشات عبر الإنترنت، لتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في مصر.

ووفق بيان لبعثة الصندوق التي أنهت زيارتها لمصر الخميس، فإن البعثة والسلطات ستواصل المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة كذلك "لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP).

وقال البيان، إن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية اتفقا على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج.

وأضاف أن "السلطات عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".