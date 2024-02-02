شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض.. وهبوط الجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الإسترليني ينخفض

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.09 %، ما يعادل 6.62 نقاط، ليصل عند مستوى 7615.54 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.92% ليتداول عند 1.2628 دولار.فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.13%، إلى 1.1704 يورو.