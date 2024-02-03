شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد آند بورز" يغلق على أعلى مستوى له على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير الجمعة، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق.

وجاء هذا وسط الأرباح القوية للشركات وتقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير كانون الثاني مما عزز الثقة في الاقتصاد الأمريكي. نتائج الأسهم الأمريكية وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 52.35 نقطة أو 1.07 بالمئة ليغلق عند 4958.04 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 267.31 نقطة أو 1.74 بالمئة إلى 15628.95 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 133.86 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 38653.70 نقطة.

