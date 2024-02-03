شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 3 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الدواجن في مصر، اليوم السبت 3 فبراير 2024، بسبب موجة البرد القارص الذي يساهم في زيادة نفوق الدواجن لدي المزارع وتحركات أسعار الفراخ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن بين 96 -98 جنيها للمستهلكين.

وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة لتسجل 88 - 89 جنيها مع تراجع كبير في المعروض بسبب موجة البرد الحالية، ويصل السعر في السوق للمستهلكين بين 96 إلى 98 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل تحركا ملحوظا إلى 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 160 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها، وتصل المستهلكين 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 146 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 160 جنيها.