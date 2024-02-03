بداية التعاملات .. أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - استقرت أسعار الذهب بالسوق المصري، اليوم السبت 3 فبراير بمستهل التعاملات، في ظل العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية، والتي اختتمت تعاملاتها أمس على ارتفاع تجاوز الـ 20 دولار.

وشهدت أسواق الذهب المحلية حالة من الارتباك بعد قرار البنك المركزي المصري، بشأن زيادة أسعار الفائدة، وظهور عرض مفاجئ خشية انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.

واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، ولم يطرأ عليها أي تغيير وفقا للأسعار المعلنة من قبل شعبة الذهب، وسجل عيار 21 نحو 3875 جنيها، وبحسب بعض كبار التجار سجل عيار 21 نحو 3850 جنيها.

ونستعرض خلال السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر وفقا للأسعار المعلنة من قبل شعبة الذهب بالغرف التجارية، وذلك دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف من مكان إلى آخر.

وتبلغ قيمة المصنعية لجرام الذهب تتراوح عادة ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام وقد تزيد قليلا وفقا للجهد المبذول في القطعة الذهبية بحسب تقديرات الشركة المنتجه لها.

أسعار الذهب الآن وفقا لشعبة الذهب

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4428 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 3875 جنيها.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3321 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2590 جنيهاً.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 31000 جنيه.

بلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 2039 دولار.