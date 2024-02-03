بعد انخفاض عقود الشراء والبيع عالميًا.. تراجع حاد لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر ٢٠٠ جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل حاد ،السبت، بقيمة 200 جنيه ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3800 جنيه مقابل 4000 جنيه أمس، بحسب الشعبة العامة للذهب.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم :

عيار 24 يسجل 4343 جنيها.

عيار 21 يسجل 3800 جنيه.

عيار 18 يسجل 3257 جنيها.

عيار 14 يسجل 2533 جنيها.

الجنيه الذهب 30400 جنيه.

يأتي ذلك في أعقاب انخفاض عقود شراء وبيع الذهب عالميًا، حيث أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 يناير، حيث انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 35264 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 35156 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء وبيع الذهب مما يعني عدم يقين الأسواق في أوضاع الاستثمار في الذهب حالياً، يأتي هذا بسبب عدم الاستقرار في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ينعكس على الطلب الغير واضح على الذهب.