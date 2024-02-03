انهيار أسعار الذهب.. الجرام يخسر ٣٠٠ جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت مجددا أسعار الذهب في مصر اليوم خلال التعاملات المسائية بقيمة 100 جنيه بعد هبوط صباحي بحوالي 200 جنيه، ليصبح إجمالي الانخفاض 300 جنيه، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4230 جنيها.

عيار 21 يسجل 3700 جنيه.

عيار 18 يسجل 3171 جنيها.

عيار 14 يسجل 2467 جنيها.

الجنيه الذهب 29600 جنيه.

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.