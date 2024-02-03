شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد: انخفاض كبير فى الذهب ووزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، فى زيارة ميدانية مصانع شركتي النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركتى "النصر لصناعة المواسير" و"النصر لصناعة السيارات"

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاج والتوسع فى التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مصانع شركتي النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة، وذلك للوقوف على أعمال تنفيذ خطة التطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإدخال صناعات جديدة وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

بدأ الدكتور عصمت جولته الميدانية بتفقد مصانع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب، والتى شملت القطاعات الرئيسية الثلاثة لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا، ومراحل العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوفر مخزون كافى من مستلزمات الإنتاج طبقا لمخطط التشغيل ، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة ومراجعة قطع الغيار اللازمة لذلك، في ظل أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية، والحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وكذلك الموقف التصديرى للأسواق الخارجية، من خلال رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

انخفاض عقود شراء وبيع الذهب عالميًا.. تعرف على التفاصيل

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 يناير، حيث انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 35264 عقدا مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 35156 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاضا في عقود شراء وبيع الذهب مما يعني عدم يقين الأسواق في أوضاع الاستثمار في الذهب حالياً، يأتي هذا بسبب عدم الاستقرار في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ينعكس على الطلب الغير واضح على الذهب.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

مسئولو الإسكان يتابعون الأعمال الجاري تنفيذها بـ"سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

استقبل عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أحمد إسماعيل ممثل وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، وذلك لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، وذلك بحضور محمود عبد الله، نائب رئيس الجهاز.

وأشار رئيس جهاز حدائق العاصمة إلى أنه تم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، حيث تم التأكيد على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها لإنهاء 100 ألف وحدة سكنية، والتى تدخل ضمن خطة الدولة فى بناء مليون وحدة بجمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يتم عمل لقاءت مستمرة مع الشركات العاملة بمشروعات الإسكان للتأكيد على زيادة نسب الإنجاز لتلبية العدد المطلوب بالإعلانين الرابع عشر، والخامس عشر لمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين، كما تم التأكيد على توفير الخامات اللازمة من مواد بناء وتشطيب لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.

انخفاض أسعار الذهب في مصر 300 جنيه وعيار 21 يسجل 3700

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم خلال التعاملات المسائية بما قيمته 100 جنيه بعد هبوط صباحي بحوالي 200 جنيه، ليصبح إجمالي الهبوط 300 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4230 جنيها.

عيار 21 يسجل 3700 جنيه.

عيار 18 يسجل 3171 جنيها.

عيار 14 يسجل 2467 جنيها.

الجنيه الذهب 29600 جنيه.