شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تربح 39.9 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت نحو 39.9 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 2.011 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 2%.

وصعد مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 2.78%، مسجلاً 28434.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 0.7% ليصل إلى 6630.12 نقطة. مؤشر إيجي إكس وزاد مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46%، منهيًا التعاملات عند مستوى 9362.72 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 283 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.6 ملايين ورقة مُنَفّذَة على مليون عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.