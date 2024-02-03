شكرا لقرائتكم خبر عن لبعض الحسابات.. السماح للمودعين في لبنان بسحب 150 دولارا شهريا والان نبدء بالتفاصيل

الأزمة المالية في لبنان

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تجميد مدخرات المودعين

الدمام - شريف احمد - أصدر مصرف لبنان المركزي، تعميما اليوم السبت يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا، من بعض الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019.ويسري التعميم على الحسابات التي لا تتجاوز حجم الأموال المودعة بها 300 ألف دولار، وهي الأموال التي كانت بالبنوك قبل الأزمة.وكانت هذه الحسابات قد فتحت لتحويل المدخرات بالليرة إلى الدولار مع بداية الأزمة المالية.ومنذ بداية الأزمة المالية، أصيب النظام المصرفي في لبنان بالشلل إلى حد كبير.وجُمدت مدخرات المودعين، فيما تراجع الليرة 98 بالمئة منذ عام 2019.وبعد مرور أكثر من أربع سنوات، لم تنفذ الحكومة إصلاحات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حيوية لتعافي الاقتصاد اللبناني.