شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 100 جنيه للمرة الثالثة.. وعيار 21 يسجل 3600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم خلال التعاملات المسائية بما قيمته 100 جنيه للمرة الثالثة بعد هبوط صباحي بحوالي 300 جنيه ليصبح إجمالي الهبوط 400 جنيها ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3600 جنيه.

اسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4114 جنيها.

عيار 21 يسجل 3600 جنيه.

عيار 18 يسجل 3086 جنيها.

عيار 14 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 28800 جنيه.

انخفاض عقود شراء وبيع الذهب عالميًا

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 يناير، حيث انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 35264 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 35156 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء وبيع الذهب مما يعني عدم يقين الأسواق في أوضاع الاستثمار في الذهب حالياً، يأتي هذا بسبب عدم الاستقرار في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ينعكس على الطلب الغير واضح على الذهب.

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره أن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طن ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولار.

كما استمرت سلسلة مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى كبير بداية من عام 2022، لتصل مشتريات البنوك المركزية إلى 1037.4 طن في عام 2023، بانخفاض 4٪ عن المستوى القياسي لعام 2022.