زيادة 300 جنيه في الكيلو خلال عام.. ارتفاع أسعار بن «عبدالمعبود» للمرة السادسة

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار بن "عبد المعبود" في الأسواق اليوم السبت.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فقد سجل سعر كيلو البن السادة 580 جنيها، بينما سجل سعر كيلو البن المحوج 700 جنيه، وبالتالي ارتفع سعر الكيلو خلال عام واحد 6 مرات، حيث ارتفع سعر الكيلو حوالي 300 جنيه خلال أقل من عام، إذ سجل في إبريل الماضي نحو 298 جنيهًا للكيلو بينما اقترب حاليا من 600 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو البن المحوج دوبل فاتح 840 جنيها، في حين سجل سعر كيلو البن المحوج سوبر فاتح 880 جنيها.

ونشر الموقع بيان بالأسعار، مع العلم أن هذه الأسعار هي أسعار البيع بالجملة يضاف إليها ربح التاجر والذي يتم تحميله على المستهلك النهائي والتي جاءت كالتالي:

وتعد تلك المرة السادسة التي يرفع خلالها أسعار بن عبد المعبود خلال أقل من عام، حيث أعلنت شركة "عبد المعبود" عن زيادة جديدة بنحو 25 جنيها في أسعار منتجاتها من البن داخل السوق المصري في 1 مارس 2023، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري.