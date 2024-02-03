كشف الإحصائيات الحصرية وراء تداول العملات الرقمية

في عصرنا الرقمي اليوم، كانت رحلة صعود الأصول الرقمية وخاصةً العملات المشفرة، أمرًا ملحوظًا. فمع ظهور تقنية الـ blockchain، اكتسبت هذه العملات الرقمية شعبية كبيرة وأحدثت ثورة في تحديد قيمة كل عملة وكيفية التداول بها. إلى أن أصبح تداول العملات الرقمية، أو بمعنى آخر عملية شراء وبيع هذه الأصول الرقمية، سوقًا كبيرًا، يجذب المستثمرين والمتداولين من جميع أنحاء العالم. فبعد إطلاق عملة البيتكوين ظهرت العديد من العملات الرقمية الأخرى، والتي لكل منها مميزاتها الفريدة وأوقات معينة لاستخدامها. وبعض الأمثلة على تلك العملات هي: اللايتكوين والريبل والإيثيريوم وغيرها الكثير. تعتمد هذه العملات الرقمية بشكل أساسي على تقنية الـ blockchain، وهي التقنية الأفضل حاليًا والتي تضمن الشفافية والأمان والثبات.

شرح تقنية الـ blockchain ودورها في تداول العملات المشفرة

تعمل تقنية الـ Blockchain كعمود فقري لفكرة تداول العملات الرقمية. فهي تُعتَبَر بمثابة دفتر غير مركزي وموزّع يقوم بتسجيل جميع المعاملات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر. تلغي هذه التقنية الحاجة إلى وسطاء مثل: البنوك أو المؤسسات المالية، مما يجعل المعاملات أسرع وأكثر أمانًا وفعالية.

يتم تسجيل جميع معاملات العملة الرقمية كمجموعات على نظام الـ blockchain، وذلك لإنشاء سلسلة زمنية من المعلومات. تحتوي كل مجموعة على تقنية تشفير مميزة، تربطها كل مجموعة بالمجموعة السابقة لها، ومن هنا جاء اسم "blockchain". يضمن هذا النظام سلامة المعاملات المُسجَّلة وثباتها، مما يجعل من المستحيل تقريبًا التغيير أو التلاعب بأي بيانات أو معالجتها.

العملات الرقمية الأكثر شعبية

في حين أن عملتي البيتكوين والإثيريوم هما بلا شك أكثر العملات المشفرة شهرةً، إلا أن هناك العديد من العملات الأخرى التي اكتسبت شعبية كبيرة وأثبتت وجودها في السوق. حيث جذبت العديد من العملات المشفرة الأخرى مثل: Binance وCardano وXRP الانتباه نظرًا لمميزاتها الفريدة وقدرتها على النمو.

شهدت عملة (Binance (BNB، أو العملة الرقمية الأصلية لبورصة Binance، ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها مؤخرًا. فهي بمثابة الوقود الأساسي لنظام Binance، حيث أنها تقدم مزايا متنوعة مثل: رسوم التداول المنخفضة وإمكانية المشاركة في مبيعات متنوعة.

أما عن (Cardano (ADA فهي منصة من الجيل الثالث تهدف إلى توفير أساس أمني وقابل للتطوير لتحديث التطبيقات اللامركزية باستمرار. وقد اكتسبت هذه العملة الكثير من الاهتمام لتركيزها على البحث الأكاديمي والعمليات الصارمة التي تتم مراجعتها باستمرار.

على الجانب الآخر فإن XRP هي أصل رقمي تم تصميمها لإتمام معاملات سريعة وفعالة. وقد دخلت هذه العملة في شراكة مع العديد من المؤسسات المالية، مما يجعلها خيارًا شائعًا لأولئك الذين يسعون إلى إحداث شيء جديد في النظام المصرفي التقليدي.

لماذا يفضل المتداولون الاستثمار في العملات الرقمية؟

وفقًا لاستبيان Forbes Advisor، توجد مجموعة من الأسباب التي تجعل الناس يفضلون الاستثمار في العملات الرقمية أكثر من العملات التقليدية:

1. تُعتَبَر العملات الرقمية طريقة أسهل لبدء الاستثمار من خلال استخدام تطبيق.

2. كما أنها أسهل في الفهم عن غيرها من الاستثمارات التقليدية.

3. يتمتع المستثمرون بسهولة الوصول إلى أموالهم عند استثمارها في العملات المشفرة.

4. إمكانية تحقيق أموال أكثر من خلال العملات المشفرة مقارنةً بالاستثمارات التقليدية.

5. يُعتَبَر السبب الرئيسي للاستثمار في العملات المشفرة هو إمكانية تنويع المحفظة الاستثمارية لكل متداول.

بعض الإحصائيات الحصرية حول تداول العملات الرقمية

1. في نهاية عام 2021، أشارت الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يمتلكون على الأقل نوعًا واحدًا من العملات المشفرة.

2. تم تقدير القيمة العالمية للعملات الرقمية في السوق بـ 1.09 تريليون دولار اعتبارًا من شهر أغسطس عام 2023.

3. اعتبارًا من يوم 31 أغسطس 2023، أصبحت البيتكوين تشكل نسبة 47% من القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة.

4. بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي بنسبة 12.5% من معدل النمو السنوي.

5. أظهرت نتائج استبيان أجرته Forbes Advisor في المملكة المتحدة أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما هم الفئة العمرية الأكثر تداولاً لأنواع العملات المشفرة المختلفة أكثر من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا.

فوائد ومخاطر تداول العملات الرقمية

يقدم تداول العملات المشفرة العديد من المميزات التي لن تجدها في عمليات التداول التقليدية، ولكنه يأتي أيضًا ببعض المخاطر. وواحدة من المزايا الأساسية هي إمكانية تحقيق عوائد استثمار عالية. كما أظهرت العملات المشفرة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بمرور السنين، مما يجعلها الخيار الاستثماري المفضَّل للعديد من الأشخاص.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل تداول العملات المشفرة على مدار 24/7، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من تقلبات السوق في أي وقت. كما أن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة تلغي الحاجة إلى وجود وسطاء، مما يقلل من رسوم المعاملات ويزيد من كفاءة التداول.

ومع ذلك، من المهم أن نكون على معرفة تامة بالمخاطر المرتبطة بتداول العملات المشفرة. فالسوق متقلب للغاية، ومع تقلبات الأسعار التي يمكن أن تحدث بشكل سريع للغاية. يُمكن أن يؤدي هذا التقلب إلى وجود خسائر مالية كبيرة إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى وجود رقابة تنظيمية وأمنية تشكل بعض المخاطر على المستثمرين. حيث يمكن أن تحدث عمليات اختراق واحتيال تستهدف بورصات ومحافظ العملات المشفرة لبعض المتداولين. لذلك، من المهم للغاية توخي الحذر واستخدام معايير أمنية قوية عند الدخول في عالم تداول العملات الرقمية.

كلماتنا الأخيرة

عند تقييم الوضع الحالي لسوق العملات المشفرة، فمن المهم أن تتذكر أنه لا يزال استثمارًا جديدًا ومضاربًا. وعلى الرغم من أن هذه الإحصاءات غنية بالمعلومات، لكن لا يوجد أحد يعرف حقًا ما يمكن توقعه في المستقبل. أما أنت كمستثمر، فإن أفضل طريقة للاستثمار في هذه العملات المشفرة هي تخصيص مبلغ معين فقط للتداول به. أما عندما يتعلق الأمر بأهداف الاستثمار طويلة الأجل، فإن إعطاء الأولوية للأصول التقليدية مثل: صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة يُمكن أن يحافظ على توازن الميزانية المالية الخاصة بك كمستثمر وضمان نجاحها بشكل مستمر.