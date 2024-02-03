شكرا لقرائتكم خبر ورش عمل عبر الملحقيات لتعزيز نفاذ صادرات المملكة للأسواق العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلة في وكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، سلسلة ورش عمل «عبر الملحقيات» تُقام بشكل دوري، لتزويد المصدرين السعوديين بالإجراءات والاشتراطات كافة، والأسواق المستهدفة والفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية للأسواق العالمية، وشرح المزايا والتسهيلات المُقدمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للاستثمار في المملكة.

وتهدف هذه اللقاءات إلى التعرف على الأسواق المستهدفة من قبل المصدرين، ومعرفة أهم الاتفاقيات التي تسهم في نفاذ المنتجات والاتفاقيات المشجعة على الاستثمار، وحث المصانع على المشاركة في المعارض الدولية في البلد المستهدف تصدير المنتجات إليه.

وأوضح وكيل المحافظ لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي المكلف فواز بن رافعه، أن هذه اللقاءات ستسهل على المصدرين السعوديين نفاذ منتجاتهم لمختلف الأسواق العالمية، خلال تزويدها بقائمة أهم المستوردين للسلع في البلدان المستهدفة، وبرنامج المعارض في البلد المضيف وكيفية الوصول والمشاركة فيها، إضافة إلى تزويدها ببيانات التواصل للملحقيات التجارية حول العالم، للعمل معها وإزالة كل المعوقات التي من الممكن أن تواجهها.

ولتعظيم الاستفادة من ورش «عبر الملحقيات» تخدم الورش الجهات الراغبة بتعريف الملحقيات التجارية حول العالم بالفرص المتوافرة لديها بالمملكة لتسويقها على المستثمرين المحتملين خارجيا، وتسلط الضوء على مميزات المملكة الجغرافية ومزاياها التنافسية لإنشاء اقتصاد أكثر تنوع واستدامه.