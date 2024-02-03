شكرا لقرائتكم خبر ورش عمل عبر الملحقيات لتعزيز نفاذ صادرات المملكة للأسواق العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف هذه اللقاءات إلى التعرف على الأسواق المستهدفة من قبل المصدرين، ومعرفة أهم الاتفاقيات التي تسهم في نفاذ المنتجات والاتفاقيات المشجعة على الاستثمار، وحث المصانع على المشاركة في المعارض الدولية في البلد المستهدف تصدير المنتجات إليه.
وأوضح وكيل المحافظ لشؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي المكلف فواز بن رافعه، أن هذه اللقاءات ستسهل على المصدرين السعوديين نفاذ منتجاتهم لمختلف الأسواق العالمية، خلال تزويدها بقائمة أهم المستوردين للسلع في البلدان المستهدفة، وبرنامج المعارض في البلد المضيف وكيفية الوصول والمشاركة فيها، إضافة إلى تزويدها ببيانات التواصل للملحقيات التجارية حول العالم، للعمل معها وإزالة كل المعوقات التي من الممكن أن تواجهها.
ولتعظيم الاستفادة من ورش «عبر الملحقيات» تخدم الورش الجهات الراغبة بتعريف الملحقيات التجارية حول العالم بالفرص المتوافرة لديها بالمملكة لتسويقها على المستثمرين المحتملين خارجيا، وتسلط الضوء على مميزات المملكة الجغرافية ومزاياها التنافسية لإنشاء اقتصاد أكثر تنوع واستدامه.
كانت هذه تفاصيل خبر ورش عمل عبر الملحقيات لتعزيز نفاذ صادرات المملكة للأسواق العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.