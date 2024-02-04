شكرا لقرائتكم خبر عن طريف.. سوق "الفقع" يشهد حركة نشطة في البيع والشراء والان نبدء بالتفاصيل

سوق "الفقع"

الدمام - شريف احمد - يشهد سوق "الفقع" بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام، انتعاشاً ملحوظاً في البيع والشراء وإقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه.ويحظى السوق الذي خصصته بلدية المحافظة بأنواع "الفقع"، ويتسيد تلك الأنواع الزبيدي وبأحجام مختلفة الذي يُجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة وسعر الكيلو يصل إلى 250 ريالاً، ويتوقع وفرتها بشكل كبير خلال الأسبوعين القادمين.عرف الفقع أنه "نبات فطري" ينمو بعد هطول الأمطار الموسمية، ويعثر عليه بالقرب من نبات "الرقروق" الظاهر في منطقتها بعض التشققات الأرضية.وتعد أفضل أنواعه الذي يظهر في منطقة الحدود الشمالية مثل الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر.