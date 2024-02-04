شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق الأحد 4 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الدواجن في مصر لليوم الثاني على التوالي بسبب موجة البرد القارص الذي يساهم في زيادة نفوق الدواجن لدي المزارع وتحركات أسعار الفراخ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن 100 و 105 جنيها للمستهلكين

وفي ذات السياق ارتفعت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة لتسجل 90 و 92 جنيها مع تراجع كبير في المعروض بسبب موجة البرد الحالية ويصل السعر في السوق للمستهلكين بين 100 إلي 105 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل تحرك ملحوظ إلي 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها وتصل المستهلكين 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 146 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 160 جنيها.