شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي للمياه» تفتتح فرعها الجديد في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة نقي للمياه فرعها الجديد في المنطقة الشرقية في مدينة الدمام.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يأتي افتتاح الفرع انطلاقا من حرص الشركة على تنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية في التوسع في مبيعات التجزئة والوصول إلى أكبر قدر من العملاء لخدمتهم بشكل مباشر.

وأضافت أن ذلك يسهم في تعزيز إيرادات قطاع التجزئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأكبر شريحة من العملاء في مختلف مناطق المملكة.

وتتوقع الشركة انعكاس الأثر المالي لافتتاح الفرع الحالي خلال الربع الأول من عام 2024