شكرا لقرائتكم خبر عن «شور للتقنية» توقع عقدا مع وزارة التجارة بـ 16.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية ترسية مشروع مع وزارة التجارة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع لمدة عامين، بقيمة تقدر بنحو 16.296 مليون ريال.

وأضافت أن المشروع يشمل تطوير النموذج التشغيلي ونموذج الحوكمة والآليات والأنظمة التقنية لرصد وتتبع دخول وتداول السلع والمنتجات في السوق.

وأوضحت أن المشروع يتضمن تطوير مؤشرات متابعة توفر المنتجات في المملكة وتحليل الفروقات، بالإضافة إلى تطوير النظام الإلكتروني لرصد وتتبع دخول وتداول السلع في السوق والفروقات في الأسعار على مستوى مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل: بناء قدرات وكالة حماية المستهلك ونقل المعرفة في الاشراف والمتابعة المبنية على البيانات في مناطق المملكة.