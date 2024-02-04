الاقتصاد

مؤشر الدولار يسترد عافيته مع تراجع أسعار الذهب العالمية

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اليوم: د. نورهان عباس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قلص سعر الذهب مكاسبه وتراجعاته السابقة بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير مع التراجع عن التكهنات بتخفيض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وفق ما ذكر موقع إف إكس ستريت الأمريكي.

لا خفض للفائدة الأميركية في مارس

بالإضافة إلى ذلك، عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول تخفيض أسعار الفائدة في مارس مما دفع سعر المعدن الأصفر نحو أدنى مستوياته خلال اليوم.
تم تداول الذهب مقابل الدولار ضمن منطقة 2030 - 2040 دولارًا.

تعليقات الاحتياطي الفيدرالي

علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقال بأن أسعار الفائدة الرسمية من المحتمل أن تصل إلى ذروتها وفتح الباب لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مضيفًا أن ذلك سيعتمد على تطور الاقتصاد.
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وأضاف أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، وسيقرر الأمر في اجتماع بعد اجتماع. وأضاف أنه لم تتم مناقشة أي تخفيض في أسعار الفائدة في الاجتماع وأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض الفائدة والقول بتحقيق في معركة التضخم.

أثر سريع على سندات الخزانة

وبعد صدور تعليقات باول والقرارات من مجلس الاحتياطي، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4% قبل أن يتراجع إلى حد ما بنحو 3.97%.

الهبوط السلس

حول ذلك، قال جيفري جوندلاش من شركة "دابيل لاين كابيتال" بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي: "هناك تقريران للبيانات قبل شهر مارس وهناك توقع أن يؤدي نهج الارتفاع لفترة أطول الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف الاقتصاد".
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وتابع جوندلاش بإنه يرى أن شهر يونيو هو "خط الأساس" لأول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع الأسهم

انخفضت الأسهم بعد أن تراجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن توقعات السوق بخفض سعر الفائدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس.
وفي ظل ذلك يقول المحللون إن السندات تبدو جذابة أكثر.

احتمالات تراجع الفائدة الأمريكية

يرى المتداولون أن هناك فرصة أقل من 50% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي إنه قرر إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%.

مؤشر الدولار

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 103.50 قبل أن يهبط إلى 103.35.
وفق ماذكر موقع إف إكس إمباير، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ICE الذي يقيس العملة بسلة من ستة عملات بنسبة 0.1٪ إلى 103.5 يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات سوق داو جونز.
وقال ماثيو رايان رئيس استراتيجية السوق في شركة الخدمات المالية العالمية "إيبري":" إن رد باول على خفض سعر الفائدة في مارس ساهم في ارتفاع الدولار".

خسائر الذهب

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أسبوعين لتستقر حول 2035.5 دولار بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوعين 2048.12 دولار في الجلسة السابقة، وفق ماذكرت منصة ماركت واتش الأمريكية.
وكانت القوة الدافعة وراء هذا التراجع هي القوة الملحوظة للدولار الأمريكي بدعم من سوق العمل القوي.
ومع ذلك، فإذا ما دفع النشاط السوقي الأسعار إلى ما دون أدنى مستويات اليوم عند 2032 دولارًا فمن المرجح أن يحدث انخفاض إلى أدنى مستوى بــ2009.66 دولارًا.
أما إذا تم حذف أعلى مستوى يومي فإن سعر 2050 دولارًا سيرتفع إلى 2090 دولارًا ومن ثم إلى 2100 دولارًا.

سعر بيتكوين يهبط

انخفضت عملة بيتكوين بنسبة تصل إلى 2% وذلك بعد قرار الفيدرالي.
وبالتفصيل فقد انخفض سعر العملة المشفرة بنسبة 1.73٪ وتم تداولها عند 42884.05 دولارًا وفقًا لـموقع كوين ميتريكس.
وانخفضت عملة إيثريوم بنسبة 3٪% إلى 2302 دولارًا في حين انخفضت سولانا بنسبة 5%.
في حين أن المستثمرين التقليديين ينظرون إلى عملة على أنها عملة واعدة إلا أن المستثمرين في العملات المشفرة ذات الأصول المحفوفة بالمخاطر يرونها كمخزن قيمة أفضل مقارنة بالعملات الرقمية الأصغر حجمًا والأكثر خطورة.

أسعار النفط

انخفض سعر النفط الخام الأمريكي تسليم مارس 1.97 دولارًا ليصل إلى 75.85 دولارًا للبرميل. وانخفض سعر خام برنت تسليم مارس 1.16 دولارًا إلى 81.71 دولارًا للبرميل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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