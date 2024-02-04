شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الدولار يسترد عافيته مع تراجع أسعار الذهب العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قلص سعر الذهب مكاسبه وتراجعاته السابقة بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير مع التراجع عن التكهنات بتخفيض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وفق ما ذكر موقع إف إكس ستريت الأمريكي.
تم تداول الذهب مقابل الدولار ضمن منطقة 2030 - 2040 دولارًا.
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وأضاف أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، وسيقرر الأمر في اجتماع بعد اجتماع. وأضاف أنه لم تتم مناقشة أي تخفيض في أسعار الفائدة في الاجتماع وأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض الفائدة والقول بتحقيق في معركة التضخم.
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وتابع جوندلاش بإنه يرى أن شهر يونيو هو "خط الأساس" لأول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي ظل ذلك يقول المحللون إن السندات تبدو جذابة أكثر.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي إنه قرر إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%.
وفق ماذكر موقع إف إكس إمباير، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ICE الذي يقيس العملة بسلة من ستة عملات بنسبة 0.1٪ إلى 103.5 يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات سوق داو جونز.
وقال ماثيو رايان رئيس استراتيجية السوق في شركة الخدمات المالية العالمية "إيبري":" إن رد باول على خفض سعر الفائدة في مارس ساهم في ارتفاع الدولار".
وكانت القوة الدافعة وراء هذا التراجع هي القوة الملحوظة للدولار الأمريكي بدعم من سوق العمل القوي.
ومع ذلك، فإذا ما دفع النشاط السوقي الأسعار إلى ما دون أدنى مستويات اليوم عند 2032 دولارًا فمن المرجح أن يحدث انخفاض إلى أدنى مستوى بــ2009.66 دولارًا.
أما إذا تم حذف أعلى مستوى يومي فإن سعر 2050 دولارًا سيرتفع إلى 2090 دولارًا ومن ثم إلى 2100 دولارًا.
وبالتفصيل فقد انخفض سعر العملة المشفرة بنسبة 1.73٪ وتم تداولها عند 42884.05 دولارًا وفقًا لـموقع كوين ميتريكس.
وانخفضت عملة إيثريوم بنسبة 3٪% إلى 2302 دولارًا في حين انخفضت سولانا بنسبة 5%.
في حين أن المستثمرين التقليديين ينظرون إلى عملة البيتكوين على أنها عملة واعدة إلا أن المستثمرين في العملات المشفرة ذات الأصول المحفوفة بالمخاطر يرونها كمخزن قيمة أفضل مقارنة بالعملات الرقمية الأصغر حجمًا والأكثر خطورة.
لا خفض للفائدة الأميركية في مارسبالإضافة إلى ذلك، عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول تخفيض أسعار الفائدة في مارس مما دفع سعر المعدن الأصفر نحو أدنى مستوياته خلال اليوم.
تم تداول الذهب مقابل الدولار ضمن منطقة 2030 - 2040 دولارًا.
تعليقات الاحتياطي الفيدراليعلق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وقال بأن أسعار الفائدة الرسمية من المحتمل أن تصل إلى ذروتها وفتح الباب لخفض أسعار الفائدة هذا العام، مضيفًا أن ذلك سيعتمد على تطور الاقتصاد.
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وأضاف أن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، وسيقرر الأمر في اجتماع بعد اجتماع. وأضاف أنه لم تتم مناقشة أي تخفيض في أسعار الفائدة في الاجتماع وأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض الفائدة والقول بتحقيق في معركة التضخم.
أثر سريع على سندات الخزانةوبعد صدور تعليقات باول والقرارات من مجلس الاحتياطي، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4% قبل أن يتراجع إلى حد ما بنحو 3.97%.
الهبوط السلسحول ذلك، قال جيفري جوندلاش من شركة "دابيل لاين كابيتال" بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي: "هناك تقريران للبيانات قبل شهر مارس وهناك توقع أن يؤدي نهج الارتفاع لفترة أطول الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف الاقتصاد".
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وتابع جوندلاش بإنه يرى أن شهر يونيو هو "خط الأساس" لأول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع الأسهمانخفضت الأسهم بعد أن تراجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن توقعات السوق بخفض سعر الفائدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس.
وفي ظل ذلك يقول المحللون إن السندات تبدو جذابة أكثر.
احتمالات تراجع الفائدة الأمريكيةيرى المتداولون أن هناك فرصة أقل من 50% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي إنه قرر إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%.
مؤشر الدولارفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 103.50 قبل أن يهبط إلى 103.35.
وفق ماذكر موقع إف إكس إمباير، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ICE الذي يقيس العملة بسلة من ستة عملات بنسبة 0.1٪ إلى 103.5 يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات سوق داو جونز.
وقال ماثيو رايان رئيس استراتيجية السوق في شركة الخدمات المالية العالمية "إيبري":" إن رد باول على خفض سعر الفائدة في مارس ساهم في ارتفاع الدولار".
خسائر الذهبتراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أسبوعين لتستقر حول 2035.5 دولار بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوعين 2048.12 دولار في الجلسة السابقة، وفق ماذكرت منصة ماركت واتش الأمريكية.
وكانت القوة الدافعة وراء هذا التراجع هي القوة الملحوظة للدولار الأمريكي بدعم من سوق العمل القوي.
ومع ذلك، فإذا ما دفع النشاط السوقي الأسعار إلى ما دون أدنى مستويات اليوم عند 2032 دولارًا فمن المرجح أن يحدث انخفاض إلى أدنى مستوى بــ2009.66 دولارًا.
أما إذا تم حذف أعلى مستوى يومي فإن سعر 2050 دولارًا سيرتفع إلى 2090 دولارًا ومن ثم إلى 2100 دولارًا.
سعر بيتكوين يهبطانخفضت عملة بيتكوين بنسبة تصل إلى 2% وذلك بعد قرار الفيدرالي.
وبالتفصيل فقد انخفض سعر العملة المشفرة بنسبة 1.73٪ وتم تداولها عند 42884.05 دولارًا وفقًا لـموقع كوين ميتريكس.
وانخفضت عملة إيثريوم بنسبة 3٪% إلى 2302 دولارًا في حين انخفضت سولانا بنسبة 5%.
في حين أن المستثمرين التقليديين ينظرون إلى عملة البيتكوين على أنها عملة واعدة إلا أن المستثمرين في العملات المشفرة ذات الأصول المحفوفة بالمخاطر يرونها كمخزن قيمة أفضل مقارنة بالعملات الرقمية الأصغر حجمًا والأكثر خطورة.