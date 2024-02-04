شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي النرويجي يحقق أرباحًا قياسية بفضل أسهم التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي وهو الأكبر في العالم أنه حقق أرباحاً قياسية بلغت 2.2 تريليون كرونة (213 مليار دولار) العام الماضي 2023، مدفوعاً إلى حد كبير بانتعاش أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا سيتيزن الإفريقية.
أضاف تانجن: "أعتقد أنه من العدل أن نقول إن عام 2023 انتهى بشكل أفضل بكثير مما كنا نتوقع".
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وجاءت أكبر المساهمات من أسهم شركات تكنولوجيا "العظماء السبعة": أبل وأمازون وألفابيت (مالكة جوجل) وميتا (مالكة فيسبوك وإنستجرام) ومايكروسوفت، وانفيديا وتيسلا.
وعزز صندوق الثروة السيادي النرويجي محفظته لدى شركات الشحن بما قيمته 3 مليارات دولار.
ويمتلك صندوق التقاعد الحكومي الأول عالميًا حصصًا في حوالي 45 شركة شحن.
وبلغ العائد على استثماراته في الأسهم العام الماضي 21.3 %.
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ونمت استثماراته في أسهم التكنولوجيا حيث شكلت 22.3 % من إجمالي استثماراتها في الأسهم العام الماضي مقارنة بـ 14.5 % في عام 2019.
وبلغ العائد على حيازاته من السندات 6.1 % بينما تراجعت الاستثمارات العقارية 12.4 % وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
أعلنت شركة نوفو نورديسك أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية عن أرباح أقوى من المتوقع لعام 2023 حيث استمرت مبيعات عقارها الشهير وي جوفي في الارتفاع وتجاوزت القيمة السوقية للشركة 500 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، تعد شركة إيلي ليلي أكبر شركة أدوية في العالم من حيث القيمة السوقية حيث تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 612 مليار دولار.
عائد كبير على الاستثماروجاء العائد على الاستثمارات بنسبة 16.1 % في أعقاب خسارة فادحة في عام 2022 ورفع ذلك القيمة الإجمالية للصندوق إلى 15.8 تريليون كرونة في العام الماضي.
سوق الأسهم هي السببحول ذلك، قال نيكولاي تانجن الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار في بنك "نورجيس" :"إن سوق الأسهم كانت من القوة في عام 2023 لتكون دافعة للصندوق السيادي على الرغم من ارتفاع التضخم و"الاضطرابات الجيوسياسية".
أضاف تانجن: "أعتقد أنه من العدل أن نقول إن عام 2023 انتهى بشكل أفضل بكثير مما كنا نتوقع".
زيادة ثقل التكنولوجياوارتفعت أسهم التكنولوجيا في الصندوق بنسبة 50 % وهو ما يمثل 895 مليون كرونة من إجمالي الربح حيث عزز القطاع، الحماس وراء الذكاء الاصطناعي والآمال في أن تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة.
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وجاءت أكبر المساهمات من أسهم شركات تكنولوجيا "العظماء السبعة": أبل وأمازون وألفابيت (مالكة جوجل) وميتا (مالكة فيسبوك وإنستجرام) ومايكروسوفت، وانفيديا وتيسلا.
أهداف الصندوقويهدف الصندوق الذي تغذيه عائدات شركات النفط والغاز المملوكة للدولة في النرويج إلى تمويل الإنفاق المستقبلي في دولة الرفاهية، وفق ما ذكر موقع ترايد وينديز نيوز.
وعزز صندوق الثروة السيادي النرويجي محفظته لدى شركات الشحن بما قيمته 3 مليارات دولار.
ويمتلك صندوق التقاعد الحكومي الأول عالميًا حصصًا في حوالي 45 شركة شحن.
8859 شركة حول العالمتم تخصيص حوالي 71% من محفظة الصندوق الاستثمارية للأسهم مع حصص في 8859 شركة حول العالم أو 1.5% من جميع الأسهم المدرجة.
وبلغ العائد على استثماراته في الأسهم العام الماضي 21.3 %.
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ونمت استثماراته في أسهم التكنولوجيا حيث شكلت 22.3 % من إجمالي استثماراتها في الأسهم العام الماضي مقارنة بـ 14.5 % في عام 2019.
وبلغ العائد على حيازاته من السندات 6.1 % بينما تراجعت الاستثمارات العقارية 12.4 % وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
مشاريع الطاقة المتجددةويستثمر الصندوق أيضًا في مشاريع الطاقة المتجددة غير المدرجة والتي حققت عائدًا قدره 3.7 %. وساهم انخفاض قيمة الكرونة في زيادة قيمة الصندوق بمقدار 409 مليار كرونة.
أداء قوي قد لا يستمرومع ذلك، حذر تانجن من أن مثل هذا الأداء القوي لا يمكن أن يستمر في المستقبل في ظل المخاطر السياسية كالصراع في الشرق الأوسط الذي يعطل حركة المرور البحرية في البحر الأحمر والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
شركات الأدويةفي منحى آخر وفي تقييم له، قال صندوق الثروة النرويجي العملاق إن شركة الأدوية الدنماركية "نوفو نورديسك" ومنافستها الأمريكية "إيلي ليلي" قد تكونان في طريقهما لتصبحا أول شركتي رعاية صحية تنضمان إلى نادي التريليون دولار.
أعلنت شركة نوفو نورديسك أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية عن أرباح أقوى من المتوقع لعام 2023 حيث استمرت مبيعات عقارها الشهير وي جوفي في الارتفاع وتجاوزت القيمة السوقية للشركة 500 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، تعد شركة إيلي ليلي أكبر شركة أدوية في العالم من حيث القيمة السوقية حيث تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 612 مليار دولار.