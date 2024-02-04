شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات «الخبير للدخل المتنوع المتداول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "الخبير المالية" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع المتداول" عن الفترة من 01/07/2023م إلى 31/12/2023م بقيمة 13.7 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 47,281,470.

وأضاتف أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.29 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.91%.

وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1444-12-12 الموافق 2023-06-30.

وذكرت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات على حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-08-05 الموافق 2024-02-15

ونوهت بدفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.