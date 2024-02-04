شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح ستاربكس بنتائج ربع سنوية ضعيفة وهبوط للأسهم 13% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت أسواق وول ستريت تراجعاً في الزخم حول تصاعد أعمال شركة المشروبات والقهوة الأمريكية الشهيرة "ستاربكس"، بعد تقديمها تقريرٍ ربع سنوي ضعيف في وقت تواجه فيه شركة المشروبات الأمريكية حالة عزوف عنها وتراجع بسبب الحرب في الشرق الأوسط باعتراف رئيس الشركة التنفيذي، وفق ما أوردته صحيفة "كوارتز" وصحف دولية أخرى.
وانخفضت الأسهم بنحو 13% خلال العام الماضي مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة إلى ما يقرب من 110 مليار دولار.
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حول ذلك، قال بريان هاربور المحلل في مؤسسة "مورجان ستانلي" في مذكرة للعملاء :"أن أرباح الشركة للسهم الواحد ونمو مبيعات الشركة في الولايات المتحدة كان أفضل مما كان يخشى البعض وهذا من المحتمل أن يدعم السهم فيما هو قادم".
كما وتسعى الشركة إلى طمس معالم صورتها السلبية وتوضيح موقفها مما يجري في الشرق الأوسط.
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وقال مسؤولون تنفيذيون أيضًا إن الشركة لديها العديد من المشروبات الجديدة في الطريق والتي يمكن أن تجذب العملاء بحسب فئاتهم المختلفة.
ورأت أنه من الأجدى أن تكرر نفس توقعاتها فيما يخص نمو أرباح السهم للعام المالي 2024.
وذكر أندرو ستريلزيك المحلل في شركة «بي إم أو كابيتال ماركتيس» :"أن المستثمرين كانوا يتوقعون على الأرجح أن تخفض الشركة توقعات أرباحها أيضًا لذا فإن إعادة التأكيد على هذه التوقعات يمكن أن ترفع سعر السهم على المدى القريب". واعتبر آخرون ذلك علامة على القوة الشاملة للشركة.
وقال شارون زاكفيا محلل "ويليام بلير" في مذكرة للعملاء :"إن ذلك يوضح القوة المتعددة الأوجه لنموذج أعمال ستاربكس وقدرته على تحقيق النتائج حتى في بيئة أكثر تقلبًا"
أسهم «ستاربكس»ارتفع سهم شركة ستاربكس العملاقة في التعاملات الخميس الماضي من إعلانها عن أرباح وإيرادات الربع الأول التي فاقت تقديرات وول ستريت وخفضت توقعات مبيعات العام بأكمله.
وانخفضت الأسهم بنحو 13% خلال العام الماضي مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة إلى ما يقرب من 110 مليار دولار.
استعداد البعض لأخبار أسوأخلال ذلك، كان بعض المستثمرين قد أعدوا أنفسهم لسماع أخبار وأنباء أسوأ مما تم الإعلام عنه.
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حول ذلك، قال بريان هاربور المحلل في مؤسسة "مورجان ستانلي" في مذكرة للعملاء :"أن أرباح الشركة للسهم الواحد ونمو مبيعات الشركة في الولايات المتحدة كان أفضل مما كان يخشى البعض وهذا من المحتمل أن يدعم السهم فيما هو قادم".
3 أسباب للتراجعخلال ذلك، ألقى لاكسمان ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لشركة "ستاربكس" باللوم على ثلاثة أسباب كبيرة كانت بمثابة رياح معاكسة في النتائج المخيبة للآمال التي حطت على آفاق الشركة ذاكرًا إياها بالترتيب بقوله :أن الأسباب جاءت بالترتيب" الحرب في الشرق الأوسط التي أضعفت مبيعات الوكلاء المحليين والتصورات الخاطئة في الولايات المتحدة بشأن موقف الشركة من الحرب والمستهلك الأكثر حذراً في الصين"، وفق ما أوردت منصة مونيتور الأمريكية.
تهدئة مخاوف المستثمرينوفي محاولة لخفض كلفة الخسائر وتهدئة المستثمرين حاولت الشركة عبر القائمين عليها من مسؤولين تنفيذيين ومديرين من إيصال رسالة واضحة مفادها أنه من المتوقع أن تهدأ هذه التحديات خلال السنة المالية 2024.
محاولات «ستاربكس» لجذب العملاءوتحاول ستاربكس بجدية إعادة عملائها في الولايات المتحدة وفي بقاع أخرى من خلال العروض الترويجية والإستثمار الإعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما وتسعى الشركة إلى طمس معالم صورتها السلبية وتوضيح موقفها مما يجري في الشرق الأوسط.
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وقال مسؤولون تنفيذيون أيضًا إن الشركة لديها العديد من المشروبات الجديدة في الطريق والتي يمكن أن تجذب العملاء بحسب فئاتهم المختلفة.
خفض توقعات الشركةونزولًا لما يجري في الواقع، خفضت ستاربكس توقعاتها للعام بأكمله فيما يتعلق بالإيرادات ونمو مبيعات المتاجر نفسها.
ورأت أنه من الأجدى أن تكرر نفس توقعاتها فيما يخص نمو أرباح السهم للعام المالي 2024.
وذكر أندرو ستريلزيك المحلل في شركة «بي إم أو كابيتال ماركتيس» :"أن المستثمرين كانوا يتوقعون على الأرجح أن تخفض الشركة توقعات أرباحها أيضًا لذا فإن إعادة التأكيد على هذه التوقعات يمكن أن ترفع سعر السهم على المدى القريب". واعتبر آخرون ذلك علامة على القوة الشاملة للشركة.
وقال شارون زاكفيا محلل "ويليام بلير" في مذكرة للعملاء :"إن ذلك يوضح القوة المتعددة الأوجه لنموذج أعمال ستاربكس وقدرته على تحقيق النتائج حتى في بيئة أكثر تقلبًا"