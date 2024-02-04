شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لطرح سهم «كوارا» بين 13 - 15 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة كوارا للتمويل نيابة عن الشركة النطاق السعري لطرحها المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تحديد النطاق السعري بين (13- 15) ريالا للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح بطرح عدد (2,650,000) سهماً عادياً تمثل نسبة (8.83%) من رأس المال المصدر.

وسيخصص 2,650,000 سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل (10) أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (1,499,999) سهم.

وقالت الشركة": إن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في تاريخ 04 فبراير 2024م وتنتهي في تاريخ 08 فبراير 2024م.

وأضافت أن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب وفق طلبات الاكتتاب بتاريخ 08 فبراير 2024م، مشيرة إلى أن رد الفائض (إن وجد) بحد أقصى بتاريخ 18 فبراير 2024م.