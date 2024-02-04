شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. توزيع الأرباح على مساهمي «عطاء التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قالت شركة "عطاء التعليمية" إن توزيع الأرباح على المساهمين سيكون عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك المحلية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.ودعت في بيان على تداول المساهمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم قبل موعد الصرف لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم.وكانت الشركة قد أعلنت نتائج اجتماع الجمعية العمومية المنشورة على موقع تداول بتاريخ 30 يناير الماضي.وتضمنت النتائج: الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/07/31 م بقيمة إجمالية (46.295.936) ريال على أن تكون حصة كل سهم (1.10) ريال بنسبة (11٪) من قيمة السهم الاسمية.