الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 4-2-2024

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الشارقة - اميمة ياسر -   

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 4-2-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: أعلى سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث سجل نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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