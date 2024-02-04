سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 4-2-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 4-2-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: أعلى سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث سجل نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.